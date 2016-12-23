Мария Шелудякова, Sputnik

Традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина — действительно, важное событие. И не только потому, что каждый год в конце декабря глава государства подводит итоги. Для журналистов со всей страны это уникальная возможность обратить внимание российского лидера на волнующие проблемы или даже попросить о помощи. Обратиться к Владимиру Путину смогли и иностранные журналисты.

Тернистый путь к Путину

Туманным зимним утром у станции метро "Выставочная" в Москве было очень много красивых людей в отглаженных костюмах и выходных платьях. Журналисты выделялись в толпе томно бредущих на работу пешеходов. Идентифицировать других представителей СМИ и присоединиться к ним на этом этапе "пути" для многих стало задачей номер один — вероятность не найти подбирающие журналистов шаттлы и опоздать на самое главное мероприятие года с каждой минутой возрастала.

Как оказалось, организаторы постарались развесить во всех даже самых труднодоступных местах красные таблички с огромными стрелками с пометкой "ПРЕССА", но их мало кто заметил, и пространство у станции метро заполнили хаотично передвигающиеся в быстром темпе фотографы, корреспонденты и редакторы.

И только добравшись до пункта назначения, можно было понять масштабы этого мероприятия. В 2016 году на пресс-конференцию главы государства аккредитовались 1,5 тысячи журналистов со всех уголков земли. Отовсюду слышалась иностранная речь, пробегали громогласно вещающие в Periscope корреспонденты, "бывалые" журналисты с улыбками на все лицо приветствовали друг друга — настоящий праздник жизни.

Ровно в 11 часов утра по московскому времени у всех журналистов как по команде возник один единственный инстинкт — занять заветное место, поближе к Путину. Но это понятно, шанс задать вопрос появляется не каждый год, причем он, несмотря на аккредитацию, невероятно мал. Как правило, пресс-конференция длится не более четырех часов, а конкурентов со своими вопросами — тьма.

"Дайте мне"

Рассевшись по местам — кому как повезло — бурная масса активных и общительных в силу профессии людей закипела с новой силой. Интересно же, кто какой вопрос задавать будет. Приезжие из регионов делились своими впечатлениями и сокрушались о переносе пресс-конференции с четверга на пятницу — пришлось менять билеты. Все достали свои таблички "для привлечения внимания", и многие из них оказались весьма оригинальными, например, с портретом Путина или огромной надписью "Дайте мне".

Вот перед журналистами появился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и в зале как по команде стало тихо. Все замерли в ожидании. На часах 12:00, и взгляды устремлены в одну точку — в зал Центра международной торговли входит президент Российской Федерации.

В центре внимания, и это уже стало традицией, оказались социальные вопросы. Не обошли стороной и экономическую тематику: санкции, цены на нефть, налоговую систему. Обсудили и геополитику — от американской демократии и избрания Дональда Трампа в США до ситуации на Украине. Были и шутливые выступления, например, главный редактор детского журнала зачитал вопрос восьмилетнего ребенка: "Какого робота не хватает в Кремле". Президент, конечно, не растерялся и подчеркнул, что "роботы нужны в производстве, а тут необходимо быть людьми".

Представитель грузинского издания задала вопрос о безвизовом режиме между Россией и Грузией, на что Путин ответил, что "не мы это начали", подразумевая события 2008 года, однако добавил, что сейчас ситуация улучшается. Были и вопросы о ЕАЭС — президент России заверил, что всем странам интеграционного объединения выгодно то, что происходит на пространстве этих государств.

© Sputnik. Алексей Никольский Путин сразу перешел к вопросам журналистов на пресс-конференции

Большая стрелка часов приближалась к 16:00, и всеобщая истерия достигала кульминации. Журналисты с блеском в глазах размахивали табличками и выкрикивали свою тему. Но вот президент сообщил, что от долгих разговоров "любовь может перерасти в ненависть", и блеск в глазах начал потихоньку затухать, а руки с табличками опускаться. Прозвучал ответ на последний вопрос, и Владимир Путин скрылся из виду.

Среди тех, кому не посчастливилось оказаться в числе замеченных Дмитрием Песковым, оказались многочисленные представители СМИ стран ближнего зарубежья. Журналист интернет-издания "Москва–Баку.ру" рассказала, что планировала задать вопрос о нагорно-карабахском урегулировании.

"Президент России Владимир Путин принимал активное участие в попытках урегулирования в Нагорном Карабахе. Проводились переговоры, встречи. Мы хотели узнать, на какой стадии находится процесс разрешения конфликта. Кроме того, был вопрос об отношениях России и Азербайджана и укреплении сотрудничества. А еще – 24 декабря у президента Азербайджана день рождения, и мы надеялись, что Путин поздравит своего коллегу".

Однако один человек, даже президент, почти за четыре часа пресс-конференции на 1,5 тысячи вопросов ответить не может, и это понимали все. В этом году конференция продлилась ровно 3 часа 50 минут. Вопросы президенту успели задать 47 журналистов.



