15:17 24 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Строительство моста через Керченский пролив

Керченский или Крымский: название моста через пролив определит опрос

© Sputnik. Георгий Зимарев
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Ежегодная пресс-конференция Путина (10)
15 0 0

Опрос о названии моста, строящегося через Керченский пролив, проведут среди жителей Крыма, Севастополя и Краснодарского края в 2017 году.

СУХУМ, 23 дек — Sputnik. Среди жителей Крыма, Севастополя и Краснодарского края в 2017 году проведут опрос о названии мосту, строящемуся через Керченский пролив, сообщили в Информационном центре "Крымский мост".

"В следующем году будет проведен опрос жителей Крыма, Севастополя и Краснодарского края, по результатам которого люди выберут название строящемуся мосту через Керченский пролив", — говорится в сообщении.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин, в ответ на вопрос о том, как должен называться мост, предложил спросить мнение людей и провести соответствующий опрос.

"Действительно, правильно дать возможность людям выбрать название такому важному объекту, как мост в Крым. Не в приказном порядке назвать, а спросить у людей. Мост сейчас называют по-разному: то Крымским, то Керченским, предлагают и другие варианты. Верно будет прийти к единому названию. Тогда у нашего Моста по-настоящему появится своё собственное имя", — заявил председатель Общественного совета по строительству Крымского моста, журналист Николай Долгачев.

Темы:
Ежегодная пресс-конференция Путина (10)

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Приготовление аджики в селе Ачандара
Аджика из-под камня
С высоты птичьего полета: северная столица Сирии после изгнания боевиков
С высоты птичьего полета: северная столица Сирии после изгнания боевиков
Какими продуктами запастись на зиму
Зимние запасы: варенье из мандаринов, мед и аджика

Соцсети

Sputnikabkhazia