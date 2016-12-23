СУХУМ, 23 дек — Sputnik. Среди жителей Крыма, Севастополя и Краснодарского края в 2017 году проведут опрос о названии мосту, строящемуся через Керченский пролив, сообщили в Информационном центре "Крымский мост".

"В следующем году будет проведен опрос жителей Крыма, Севастополя и Краснодарского края, по результатам которого люди выберут название строящемуся мосту через Керченский пролив", — говорится в сообщении.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин, в ответ на вопрос о том, как должен называться мост, предложил спросить мнение людей и провести соответствующий опрос.

"Действительно, правильно дать возможность людям выбрать название такому важному объекту, как мост в Крым. Не в приказном порядке назвать, а спросить у людей. Мост сейчас называют по-разному: то Крымским, то Керченским, предлагают и другие варианты. Верно будет прийти к единому названию. Тогда у нашего Моста по-настоящему появится своё собственное имя", — заявил председатель Общественного совета по строительству Крымского моста, журналист Николай Долгачев.