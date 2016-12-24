СУХУМ, 24 дек – Sputnik. В субботу на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи пройдут торжественное открытие зимнего курортного сезона и традиционные выборы бургомистра, передает РИА Новости.

Неделю назад горный курорт "Роза Хутор" открыл свои трассы для лыжников и сноубордистов, объявив сезон катания открытым. Это стало возможным в середине декабря благодаря установившейся в горах зимней погоде и продолжительным снегопадам. Однако традиционный праздник с шоу-программой был назначен позже.

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"24 декабря на горном курорте "Роза Хутор" состоится традиционный праздник, посвященный началу зимнего сезона-2016/2017 — День Роза Хутор. Праздник пройдет на трех площадках: в Роза Долине, на площади Роза, на Роза Плато и станции Роза", — говорится в сообщении.

Отмечается, что гостей курорта ждет насыщенная праздничная программа: конкурсы, игры, захватывающий Rosa Quest, шоу барабанщиков, множество других мероприятий. Одним из главных сюрпризов праздничного дня станет выступление группы MBand. В завершение праздничной программы гостей курорта ждет яркий фейерверк. Традиционно на празднике выберут бургомистра курорта-2017. Действующим бургомистром курорта является DJ Smash.

"В сезоне-2016/2017 на данную должность претендуют Светлана Хоркина, Олег Газманов и Алла Довлатова. Проголосовать за кандидатов в бургомистры смогут не только гости курорта, но и посетители сайта", — говорится в сообщении.

Как заявлял ранее журналистам заместитель генерального директора ООО "Роза Хутор" Александр Белокобыльский, курорт планирует принять за весь сезон около 950 тысяч гостей, что на 150 тысяч больше, чем в прошлом году.



