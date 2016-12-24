15:18 24 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото скалы

"Наивные путешественники" из России и Латвии проехали 5 тыс км за 21 день

© Sputnik. Александр Пирагис
В мире
Получить короткую ссылку
2520

Путешественники опубликовали больше пятидесяти рассказов о жизни латышей в России глазами русских из Латвии.

СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Три блогера из Риги: Робертс Вицупс, Валентин Роженцов и Алексей Стетюха провели в дороге 21 день от Риги до Красноярска. Больше пятидесяти рассказов о жизни латышей в России глазами русских из Латвии они опубликовали на Sputnik Латвия.

"Наивные путешественники", это три гражданина Латвии: двое русских и один латыш. Путешественники преодолели более 5 тысяч километров на автобусах, поездах и автомобилях. 

"Мы выхватывали маленькие фрагменты судеб, понимая, как много остается "за кадром". Потом мы до поздней ночи отвечали на комментарии и вопросы. Получали советы, критику и благодарности. Тех, кто все же сумел углядеть в проекте некий скрытый враждебный смысл, – очень мало", — отметил один из участников проекта. 

Путешественники отмечают, что их ждали в каждом городе десятки человек, каждый со своей историей. 


Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Приготовление аджики в селе Ачандара
Аджика из-под камня
С высоты птичьего полета: северная столица Сирии после изгнания боевиков
С высоты птичьего полета: северная столица Сирии после изгнания боевиков
Какими продуктами запастись на зиму
Зимние запасы: варенье из мандаринов, мед и аджика

Соцсети

Sputnikabkhazia