"Наивные путешественники" из России и Латвии проехали 5 тыс км за 21 день

СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Три блогера из Риги: Робертс Вицупс, Валентин Роженцов и Алексей Стетюха провели в дороге 21 день от Риги до Красноярска. Больше пятидесяти рассказов о жизни латышей в России глазами русских из Латвии они опубликовали на Sputnik Латвия.

"Наивные путешественники", это три гражданина Латвии: двое русских и один латыш. Путешественники преодолели более 5 тысяч километров на автобусах, поездах и автомобилях.

"Мы выхватывали маленькие фрагменты судеб, понимая, как много остается "за кадром". Потом мы до поздней ночи отвечали на комментарии и вопросы. Получали советы, критику и благодарности. Тех, кто все же сумел углядеть в проекте некий скрытый враждебный смысл, – очень мало", — отметил один из участников проекта.

Путешественники отмечают, что их ждали в каждом городе десятки человек, каждый со своей историей.



