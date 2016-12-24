СУХУМ, 24 дек — Sputnik. На территории бывшей воинской части в Башкирии произошел взрыв есть пострадавшие, передает РИА Новости в субботу со ссылкой на представителя пресс-службы республиканского МЧС.

По словам источника, в дежурную часть МЧС в 10.00 мск поступило сообщение, что на территорию бывшей воинской части незаконно проникли неустановленные лица, после чего произошел взрыв.

"В результате происшествия есть пострадавшие, их состояние уточняется. На месте работают спасатели: 6 человек и 19 единиц техники", — сообщил официальный представитель МЧС.

В СК по Башкирии агентству сообщили, что на место выехали следователи и более подробную информацию озвучат позже.

По словам очевидцев, жителей поселка Урман Иглинского района Башкирии, где располагается часть, в результате взрыва погибли два молодых человека. Эти данные официальные ведомства пока не подтверждают. "Взрыв произошел утром. Мой дом располагается в непосредственной близости от бывшей военной части. Насколько мне известно, при взрыве погибли два молодых человека, которым по 22 года. Один из них недавно вернулся из армии, у второго остался маленький ребенок", — рассказал житель поселка Урман Александр Уразбаев.