СУХУМ, 24 дек — Sputnik. Возобновилась работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за сильного тумана, передает РИА Новости со ссылкой на крымское ГУМЧС.
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Работа осуществляется по фактическим погодным условиям", — говорится в сообщении.
Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время через пролив строится Керченский мост, который будет самым протяженным в России.