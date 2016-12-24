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Керченская паромная переправа

Возобновилась работа Керченской паромной переправы

© Sputnik. Сергей Мальгавко
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Работа Керченской паромной переправы, приостановленная из-за сильного тумана, возобновилась.

СУХУМ, 24 дек — Sputnik. Возобновилась работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за сильного тумана, передает РИА Новости со ссылкой на крымское ГУМЧС.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Работа осуществляется по фактическим погодным условиям", — говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время через пролив строится Керченский мост, который будет самым протяженным в России.

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