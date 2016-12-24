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Цветы у здания МИД РФ в связи с гибелью посла России в Турции А. Карлова

Главы МИД: необходимо тщательное расследование убийства Карлова

© Sputnik. Илья Питалев
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Главы МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) настаивают на расследовании убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.

СУХУМ, 24 дек — Sputnik. На расследовании убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова настаивают главы МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте МИД РФ.

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"Мы решительно осуждаем террористический акт, совершенный 19 декабря в Анкаре, Турция, в результате которого был убит посол Российской Федерации. Мы выражаем глубокие соболезнования семье посла и правительству Российской Федерации. Мы подтверждаем необходимость привлечения к судебной ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров террористических актов, а также тех, кто их финансирует. Мы подчеркиваем, что в этой связи необходимо проведение тщательного расследования", — говорится в документе.

Главы МИД СВМДА подчеркивают, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности, что любые террористические акты являются преступлением и им не может быть оправдания, какими бы ни были мотивы, где бы, когда бы и кем бы они ни совершались.

"Мы подтверждаем необходимость бороться всеми способами с порождаемыми террористическими актами угрозами международному миру и безопасности в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и всеми международно-правовыми обязательствами", — отмечается в заявлении.

Вячеслав Чирикба и Андрей Карлов.
предоставлено Вячеславом Чирикба
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"Мы вновь заявляем о своих обязательствах по противодействию терроризму путем имплементации Глобальной контртеррористической стратегии ООН и соответствующих резолюций СБ ООН по пресечению вербовки, финансирования и всякой другой поддержки терроризма", — говорится в документе.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными.

По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

(1:16 / 7.87Mb / просмотров видео: 607)
РИА Новости.
© РИА Новости.
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Убит посол РФ в Анкаре (21)

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