СУХУМ, 24 дек — Sputnik. На расследовании убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова настаивают главы МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте МИД РФ.

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"Мы решительно осуждаем террористический акт, совершенный 19 декабря в Анкаре, Турция, в результате которого был убит посол Российской Федерации. Мы выражаем глубокие соболезнования семье посла и правительству Российской Федерации. Мы подтверждаем необходимость привлечения к судебной ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров террористических актов, а также тех, кто их финансирует. Мы подчеркиваем, что в этой связи необходимо проведение тщательного расследования", — говорится в документе.

Главы МИД СВМДА подчеркивают, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности, что любые террористические акты являются преступлением и им не может быть оправдания, какими бы ни были мотивы, где бы, когда бы и кем бы они ни совершались.

"Мы подтверждаем необходимость бороться всеми способами с порождаемыми террористическими актами угрозами международному миру и безопасности в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и всеми международно-правовыми обязательствами", — отмечается в заявлении.

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"Мы вновь заявляем о своих обязательствах по противодействию терроризму путем имплементации Глобальной контртеррористической стратегии ООН и соответствующих резолюций СБ ООН по пресечению вербовки, финансирования и всякой другой поддержки терроризма", — говорится в документе.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными.

По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:16 / 7.87Mb / просмотров видео: 607) РИА Новости. © РИА Новости. В Москве простились с послом России в Турции Андреем Карловым



