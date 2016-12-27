СУХУМ, 27 дек — Sputnik. На глубине 17 метров найден первый "черный ящик" потерпевшего крушение в Черном море самолета Ту-154 и поднят на поверхность, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В 8:48 обнаружили и подняли на поверхность первый "черный ящик" Ту-154", — сказал собеседник агентства.

Пресс-служба МЧС РФ На месте крушения Ту-154, число найденных тел достигло 12

В Минобороны сообщили, что самописец доставят на расшифровку в ЦНИИ ВВС в Подмосковье.

Ранее спасатели заявили, что нашли обломки хвостовой части самолета, где находился самописец. Эти и другие фрагменты лайнера спасатели поднимают со дна и доставляют на берег.

Данные "черных ящиков" помогут специалистам установить причины трагедии. В настоящее время основные версии, которые рассматривает ФСБ — это неисправность самолета, попадание постороннего предмета в двигатель, ошибка пилота и некачественное топливо. Признаков теракта спецслужбы пока не выявили.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.