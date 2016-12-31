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Избранный президент США Дональд Трамп

Трамп высмеял ряд СМИ за освещение ситуации вокруг санкций против РФ

© AFP/ MANDEL NGAN
В мире
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Избранный президент США Дональд Трамп посмеялся над ведущими новостными каналами за освещение ситуации вокруг введения США санкций и выдворением российских дипломатов, а также отсутствием ответных мер со стороны Москвы.

СУХУМ, 31 дек – Sputnik. За освещение ситуации вокруг введения США санкций и выдворением российских дипломатов, а также отсутствием ответных мер со стороны Москвы, избранный президент США Дональд Трамп посмеялся над ведущими новостными каналами, передает РИА Новости.

"Русские обыгрывают CNN и NBC News как дураков – смешно смотреть, у них (телеканалов) нет ни малейшего представления!", — написал избранный президент в своем Twitter. По его оценке, "правильно ситуацию понимает телеканал FoxNews".

Ведущие телеканала CNN в течение всей пятницы называют реакцию Москвы, а именно решение не выдворять американских дипломатов, "странной" и гадают, не "обыгрывает ли российское руководство будущего президента Трампа".

Ранее в пятницу Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин сделал "отличный ход", отложив высылку американских дипломатов.

Белый Дом в Вашингтоне
© Sputnik. Владимир Федоренко
США ввели санкции в отношении ведомств и фирм России

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".

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