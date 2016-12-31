СУХУМ, 31 дек — Sputnik. Национальный гимн России у входа в Генконсульство России в Нью-Йорке в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 исполнили участники хора Шиллеровского института, передает РИА Новости.

© Sputnik / Илона Хварцкия Репатриант из Сирии: трагедия с Ту-154 не могла оставить нас равнодушными

У большинства участников памятной акции на груди к одежде были приколоты георгиевские ленточки, некоторые исполнители принесли к консульству цветы.

Кроме того, от имени главы института Хельги Цепп-Ларуш был опубликован текст с соболезнованиями.

"Ансамбль имени Александрова был выражением высших моральных ценностей России", — отметила Цепп-Ларуш. Глава института также в своем послании выразила надежду, что ансамбль будет восстановлен.

25 декабря рано утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.