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Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154

В память о жертвах крушения Ту-154 американцы спели российский гимн

© Sputnik. Нина Зотина
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (68)
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Участники хора Шиллеровского института исполнили национальный гимн России у входа в Генконсульство России в Нью-Йорке в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154.

СУХУМ, 31 дек — Sputnik. Национальный гимн России у входа в Генконсульство России в Нью-Йорке в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 исполнили участники хора Шиллеровского института, передает РИА Новости.

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У большинства участников памятной акции на груди к одежде были приколоты георгиевские ленточки, некоторые исполнители принесли к консульству цветы.

Кроме того, от имени главы института Хельги Цепп-Ларуш был опубликован текст с соболезнованиями.

"Ансамбль имени Александрова был выражением высших моральных ценностей России", — отметила Цепп-Ларуш. Глава института также в своем послании выразила надежду, что ансамбль будет восстановлен.

25 декабря рано утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (68)

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