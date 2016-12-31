МЧС России передало в дар Сирии аэромобильный госпиталь, работавший вблизи Алеппо. По поручению президента РФ, аэромобильный госпиталь МЧС России, работавший в пригородах Алеппо, вместе с медицинским оборудованием, медицинскими препаратами, расходными материалами передается в дар сирийской стороне.

Отмечается, что акт о безвозмездной передаче госпиталя подписали директор департамента международной деятельности МЧС России Александр Романов и глава департамента здравоохранения Алеппо Зиад аль Хай Джаха.

"Надеемся, что это будет весомым вкладом в дело оказания медицинской помощи Сирии и в дело защиты населения этой страны от чрезвычайных ситуаций", — заявил Романов.

В свою очередь Зиад аль Хай Джаха поблагодарил специалистов МЧС за помощь, которую они оказали сирийцам. Он добавил, что подаренный госпиталь очень необходим, поскольку он мобилен и может быть развернут в любом районе Сирии.

В ноябре в Сирию для оказания квалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи жителям, пострадавшим от обстрелов боевиков, МЧС по поручению президента РФ Владимира Путина направило врачей центра медицины катастроф, которые принимают пациентов в госпитале "Центроспаса". С начала работы специалистов МЧС России в пригородах Алеппо медицинская помощь оказана уже более 1,5 тысячи обратившимся, из которых более 500 детей. Помощь, оказываемая беженцам врачами МЧС, позволяет в амбулаторном режиме проводить антибактериальную терапию, что способствует скорейшему выздоровлению без допущения осложнений.