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Алкогольная продукция на прилавке магазина.

С первого января в России выросли ставки акцизов на алкоголь

© Sputnik. Томас Тхайцук
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Ставки акцизов на алкоголь в России увеличены с 1 января в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik. С 1 января в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса ставки акцизов на алкоголь в России увеличены, передает РИА Новости.

Акциз на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, увеличен на 10 рублей по сравнению с уровнем 2016 года и теперь составляет 36 рублей за литр. Ставка акциза на шампанское из винограда, выращенного в России, увеличилась всего на один рубль – до 14 рублей за литр.

Размер акциза на тихие вина из российского сырья остался на прошлогоднем уровне — 5 рублей за литр, а ставка акциза на вина иностранного производства выросла вдвое: с 9 рублей до 18 рублей за литр.

Ставки акцизов на сидр, пуаре и медовуху увеличиваются с прошлогодних 9 рублей до 21 рубля за литр. Акциз на пиво с содержанием спирта от 0,5% до 8,6% и на пиво с долей спирта свыше 8,6% увеличивается соответственно с 20 до 21 рубля за литр и с 37 до 39 рублей за литр.

Акциз на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта) увеличивается с 500 рублей за литр в 2016 году до 523 рублей за литр в 2017 году, акциз на алкоголь со средним содержанием спирта до 9% также вырос с прошлогодних 400 рублей до 418 рублей за литр.

Одновременно с нового года меняется принцип распределения доходов от акцизов между регионами и федеральным бюджетом: доля поступлений, которая направляется в бюджеты субъектов РФ, увеличена с 50% до 60% доли акцизов на алкоголь.

При этом основная часть акцизов будет распределяться между регионами, как и прежде, пропорционально объемам производства алкоголя на их территориях, но небольшая часть начнет поступать в бюджеты субъектов из объемов легальных продаж алкоголя. Таким образом Минфин РФ намерен привлечь региональные власти к борьбе за легализацию рынка.

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