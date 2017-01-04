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Взрыв прогремел в Пакистане, пострадали 19 человек

© AFP/ OZAN KOSE
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Взрывное устройство сработало на пути следования полицейского автомобиля в Пакистане, ранения получили 19 человек.

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. На пути следования полицейского автомобиля в Пакистане сработало взрывное устройство, ранения получили 19 человек, передает РИА Новости со сылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Взрывное устройство сработало на пути следования полицейского автомобиля в Пакистане, ранения получили 19 человек. 

Инцидент произошел в среду утром в городе Дера-Исмаил-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва. При взрыве пострадали четверо полицейских и 15 прохожих. Взрывное устройство было спрятано на дороге, отметили в полиции.

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