05:27 05 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Полиция на месте взрыва в Стамбуле.

Установили личность террориста, напавшего на ночной клуб в Турции

© AFP/
В мире
Получить короткую ссылку
7710

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что установлена личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле.

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Установлена личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее турецкие СМИ сообщали со ссылкой на источники в полиции, что террорист является гражданином Узбекистана или Киргизии.

Нападение произошло в новогоднюю ночь. Мужчина с автоматом ворвался в переполненный клуб и открыл стрельбу по людям. В результате теракта погибли 39 человек, 69 ранены. Ответственность взяло на себя "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Сразу задержать преступника не удалось, сейчас его ищут.

(0:29 / 4.00Mb / просмотров видео: 2138)
RUPTLY
© RUPTLY.
Полиция обнародовала видео предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле


Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Новогодний спектакль Хроники зазеркалья в РУСДРАМе
Зимняя сказка в РУСДРАМе
Джипперы приняли горячие ванны в селе Кындыг
Джипперы приняли горячие ванны в селе Кындыг
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia