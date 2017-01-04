СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Установлена личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее турецкие СМИ сообщали со ссылкой на источники в полиции, что террорист является гражданином Узбекистана или Киргизии.

Нападение произошло в новогоднюю ночь. Мужчина с автоматом ворвался в переполненный клуб и открыл стрельбу по людям. В результате теракта погибли 39 человек, 69 ранены. Ответственность взяло на себя "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Сразу задержать преступника не удалось, сейчас его ищут.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:29 / 4.00Mb / просмотров видео: 2138) RUPTLY © RUPTLY. Полиция обнародовала видео предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле



