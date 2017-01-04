СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Продажная цена автомобиля Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard 1995 года выпуска, как следует из текста объявления, составляет 1,3 млн евро. Среди приложенных к объявлению фотографий есть фотография Владимира Путина в похожем автомобиле, но какие-либо подтверждения достоверности информации отсутствуют, передает Sputnik Эстония.

Все бронированные автомобили можно классифицировать по уровням защиты или пулестойкости. К самым распространенным классам относятся B4 и B6/B7. Защита таких автомобилей должна противостоять атакам не только с использованием огнестрельного оружия, но и взрывчатых веществ и легковоспламеняемых смесей.

Продаваемый автомобиль относится к классу В6/В7 и защищает от выстрелов большинства самых популярных пистолетов и автоматов. Толщина пуленепробиваемых стекол в таком автомобиле будет около 7,5 сантиметров, а брони — около 1,2 сантиметра. Парадный автомобиль Mercedes-Benz презентовала модель S 600 Pullman Guard только в сентябре 1995, ранее даже не анонсировав ее выход. Исходя из данных в объявлении, автомобиль был изготовлен еще до официального релиза. Особенность модификации Pullman Guard состоит в том, что она на один метр длиннее обыкновенного S 600, что дает больше пространства пассажирам в задней части кузова.

© ФОТО: MOBILE.DE Скриншот объявления о продаже лимузина Путина

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 6 литров и мощностью 394 лошадиных силы. Порожний вес автомобиля составляет 4400 килограммов, из-за чего его максимальная скорость составляет всего 160 км/ч.

Продавцом автомобиля числится некто Сергей Уров из Москвы, но Sputnik Эстония не удалось связаться с ним по указанному в объявлении телефону. Mercedes-Benz S 600 Pullman является "парадной" машиной Владимира Путина, но для передвижения президент использует и автомобили других марок, например, бронированный BMW. Среди других машин Путина есть отечественный ГАЗ-21 "Волга", на котором во время визита в Россию в 2005 году рассекал Джордж Буш-младший. У российского президента в автопарке до сих пор стоит "Запорожец" 966-й модели, который его мама когда-то выиграла в лотерею. История знает ни один случай, когда за баснословные суммы продавались автомобили глав государств. В 2012 году второй раз за свою историю на торги выставлялся Chrysler 300C, который когда-то принадлежал тогда еще сенатору Бараку Обаме. Первый аукцион принес продавцу 271 тысячу долларов при стоимости машины в 17 тысяч, а следующий владелец захотел за "исторический лот" уже минимум 1 миллион. Однако, судя по истории аукциона, продать его тогда не удалось.



