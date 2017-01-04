СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Видео смонтировано из выступлений министра иностранных дел России таким образом, что получается довольно складный текст, наложенный на музыку в стиле хип-хоп, передает Sputnik Ереван.

"Рэповое" поздравление Лаврова отметили как понравившееся более 190 тысяч человек, сообщает RT. Шуточное видео выложила в своем блоге в LifeJournal выложила главный редактор международного информационного агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "А вы видели, как Лавров читает рэп? Смотрите", — написала Симоньян.