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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото

"Рэповое" поздравление от Сергея Лаврова

© Sputnik. Григорий Сысоев
В мире
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Видеоролик, в котором министр иностранных дел России Сергей Лавров "читает рэп" набирает популярность в сети.

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Видео смонтировано из выступлений министра иностранных дел России таким образом, что получается довольно складный текст, наложенный на музыку в стиле хип-хоп, передает Sputnik Ереван.

"Рэповое" поздравление Лаврова отметили как понравившееся более 190 тысяч человек, сообщает RT. Шуточное видео выложила в своем блоге в LifeJournal выложила главный редактор международного информационного агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.  "А вы видели, как Лавров читает рэп? Смотрите", — написала Симоньян. 

 

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