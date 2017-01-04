СУХУМ, 4 янв – Sputnik. Встреча лидера Приднестровья Вадима Красносельского и президента Игоря Додона проходит в госадминистрации города Бендеры, передает Sputnik Молдова со ссылкой на пресс-службу лидера непризнанной республики.

Вадим Красносельский выразил уверенность, что в ходе встречи удастся выстроить позитивный диалог с тем, "чтобы способствовать решению имеющихся проблем". "Встреча носит ознакомительный характер, однако представляет собой хорошую возможность для того, чтобы обозначить конкретные вопросы для их дальнейшего решения по существу", — отметил Красносельский. В свою очередь Игорь Додон поздравил Вадима Красносельского с победой на выборах и обратил внимание, что с 2008 года молдавские президенты не бывали в Приднестровье. "Это первая встреча за последние 8 лет. Накопилось много вопросов, которые ждут своего решения", – сказал Игорь Додон. По его словам, речь в первую очередь идет о вопросах, которые касаются жителей Приднестровья и Молдовы.

Игорь Додон вступил в должность 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен найти решение приднестровского вопроса.

Выборы президента непризнанной ПМР прошли 11 декабря. Вадим Красносельский набрал 62,23% голосов и одержал победу в первом туре голосования. Его основной соперник, бывший президент Евгений Шевчук получил поддержку 27,38% избирателей. В должность Красносельский вступил 16 декабря.



