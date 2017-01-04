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Ситуация в Сирии

Эрдоган об урегулировании в Сирии: наметились позитивные сдвиги

REUTERS/Abdalrhman Ismail/File Photo
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о прогрессе политического урегулирования в Сирии.

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. О прогрессе политического урегулирования в Сирии заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает РИА Новости.

Разбор завалов и запуск мануфактур: восточный Алеппо возвращается к жизни
© RUPTLY.
Разбор завалов и запуск мануфактур: восточный Алеппо возвращается к жизни

Эрдоган привлек внимание к совместным усилиям Турции и России по вопросу обеспечения устойчивого перемирия в Сирии, выступая в среду на заседании глав местных администраций.

"В вопросе политического урегулирования в Сирии наметились позитивные сдвиги", — цитирует слова турецкого президента источник.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии с 30 декабря; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Члены Совета Безопасности ООН 31 декабря единогласно одобрили предложенный Россией и Турцией проект резолюции по Сирии. В документе, в частности, говорится о поддержке усилий Москвы и Анкары, цель которых — прекращение огня в Сирии и возобновление мирного процесса.

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