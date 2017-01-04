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Архивное фото пассажирского поезда

В сети появилось видео с места аварии с поездом в Бруклине

РИА Новости
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В интернете появились первые видеозаписи, снятые на месте аварии с участием пригородного поезда в Бруклине.

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Первые видеозаписи, снятые на месте аварии с участием пригородного поезда в Бруклине появились в интернете, передает РИА Новости.

Состав сошел с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда на станции Atlantic Terminal в утренний час пик около 8.30 (16.30 мск). На момент аварии в поезде находились порядка 600 пассажиров.

По последним данным, число пострадавших в результате инцидента достигло 103 человек. На месте происшествия работают экстренные службы.

Как сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, авария произошла в результате столкновения состава с железнодорожным буфером.

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