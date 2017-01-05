СУХУМ, 5 янв – Sputnik. В Крыму объявлены сразу два штормовых предупреждения — первое в связи с сильными осадками, второе в связи с подъемом уровня воды в реках, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По прогнозам, сильные дожди пройдут днем в четверг в южных и восточных районах Крыма. Также сильные осадки ожидаются в горах.

"5-6 января на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют при нахождении вблизи любой реки соблюдать осторожность и не подходить к потоку воды.