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Регионы России. Крым

Штормовые предупреждения объявили в Крыму

© Sputnik. Сергей Мальгавко
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Сразу два штормовых предупреждения — первое в связи с сильными осадками, второе в связи с подъемом уровня воды в реках — объявлены в Крыму.

СУХУМ, 5 янв – Sputnik. В Крыму объявлены сразу два штормовых предупреждения — первое в связи с сильными осадками, второе в связи с подъемом уровня воды в реках, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По прогнозам, сильные дожди пройдут днем в четверг в южных и восточных районах Крыма. Также сильные осадки ожидаются в горах.

"5-6 января на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют при нахождении вблизи любой реки соблюдать осторожность и не подходить к потоку воды.

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