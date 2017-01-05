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Снег в Москве

За сутки в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков

© Sputnik. Кирилл Каллиников
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По данным синоптиков, сегодня ожидается похолодание до —6… —8 градусов, а в рождественскую ночь столбики термометров в Москве могут опуститься до —25 градусов.

СУХУМ, 5 янв — Sputnik. Почти 20% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за прошедшие сутки, передает РИА Новости.

"В Москве 5 миллиметров — это 11% от месячной нормы, по области до 8 миллиметров — это 19% от нормы", — сказал специалист центра.

В "Фобосе" также отметили, что снегопады продолжатся, но их интенсивность будет постепенно уменьшаться, полное прекращение ожидается в рождественскую ночь.

"Сегодняшний день в Москве станет началом ощутимого понижения температурного режима, столица окажется в тылу атлантического циклона… пасмурно, временами снег, который принесет дополнительно еще 3-5 миллиметров осадков", — отметили в погодном центре.

По данным синоптиков, сегодня ожидается похолодание до —6… —8 градусов, а в рождественскую ночь столбики термометров в Москве могут опуститься до —25 градусов.

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