СУХУМ, 5 янв — Sputnik. Франция вынуждена уничтожить почти миллион уток в попытке остановить стремительное распространение эпизоотии птичьего гриппа, сообщает Sputnik Эстония.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус H5N8 уже был выявлен у домашних и диких птиц в десятке европейских стран, включая Швецию, Данию, Германию, Польшу и Россию. Подтвержденных случаев появления болезни в Эстонии пока нет, но ветеринары призывают птицеводов к повышенной бдительности.

Решение об уничтожении домашних уток в трех регионах Франции было принято властями страны с целью если не прекратить, то хотя бы замедлить распространение болезни, способной выкосить тысячи обитателей птицеферм в течение всего лишь пары суток. Большая часть жертв — утки, но достанется и поголовью гусей. Даже для Франции с ее статусом главной "птицефермы" Европы, вынужденное уничтожение 800 тысяч птиц, находящихся на свободном выгуле, представляет собой болезненный удар. Общее поголовье птицы в юго-западном регионе страны составляет примерно 18 миллионов штук.

Министерство сельского хозяйства Франции сообщило о 89 случаях вспышек "птичьего гриппа". В заявлении министерства говорится, что птицы будут забиты и их тушки уничтожены максимально оперативно ввиду чрезвычайно высокой скорости распространения вируса. Речь идет в основном о птицах, выращиваемых изготовителями знаменитого паштета фуа-гра. На таких фермах в пострадавшем от эпизоотии регионе содержится около 1,3 миллиона уток и гусей, печень которых идет на изготовление деликатеса. Производители оценивают свои нынешние потери в 80 миллионов евро, а в прошлом году убытки составили 500 миллионов.

Так что розничные цены и без того достаточно дорогого деликатеса в ближайшее время вновь подскочат. В прошлом году в аналогичных обстоятельствах фуа-гра подорожал на 10%. Ежегодно Франция, как говорится на веб-странице общества производителей паштета (CIFOG), производит почти 19 тысяч тонн деликатеса. Очевидно, "птичий грипп" достаточно чувствительно ударит по любителям паштета, которые уже впадают в состояние паники.

Как сообщал портал Sputnik Эстония, в конце октября — начале ноября прошлого года азиатский вирус H5N8 обнаружился в Венгрии, где угробил тысячи индюшек. Но еще раньше он проявил себя во все той же Франции, куда нагрянул, как полагают, вместе с перелетными дикими птицами. В первых числах нового года о первых случаях выявления вируса H5N8 сообщили Чехия и Словения. В ноябре прошлого года в соседней с Эстонией Швеции вирус был обнаружен на юго-западе страны, власти были вынуждены уничтожить 200 тысяч кур.



