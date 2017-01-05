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Горнолыжный курорт в Красной поляне

Мединский назвал основные жалобы туристов горнолыжных курортов Сочи

© Sputnik. Владимир Сергеев
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Основные жалобы туристов горнолыжных курортов Сочи связаны с отсутствием единого "ски-пасса", транспортными проблемами и уровнем цен.

СУХУМ 5 янв — Sputnik. С отсутствием единого "ски-пасса", транспортными проблемами и уровнем цен связаны основные жалобы туристов горнолыжных курортов Сочи, заявил глава министерства культуры России Владимир Мединский, передает РИА Новости.

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"Загруженность, как вы сказали, в пик зимнего сезона здесь, наверху, 97%, летом — около 50%. Мы проанализировали разные источники информации, вплоть до соцсетей. Основные жалобы отдыхающих следующие: первое — действительно в пиковые дни зимой транспорт не справляется с потоком желающих попасть на курорт из нижних, более дешевых гостиниц сюда, наверх", — сказал Мединский на совещании по вопросам использования спортивных и туристических олимпийских объектов в Сочи, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, по его словам, отсутствие единого "ски-пасса" создает массу неудобств туристам. "Они вынуждены использовать несколько видов транспорта, чтобы добраться, перебраться с одной трассы на другую, в то время как в Европе уже единый "ски-пасс" применяется не только между горнолыжными комплексами, но и между странами", — сказал министр.

Еще одна жалоба, отметил он, связана с недостатком аренды оборудования, хотя эта проблема, по его словам, решается. "И если внизу сейчас с питанием все прекрасно, то на горе наши клиенты уже становятся привередливыми, наши туристы говорят, что наверху, на горе, еще не так, как хотелось бы. Но в последнее время уровень сервиса постоянно растет", — добавил Мединский.

При этом он отметил: "Все чаще звучат предложения о том, что мы создали действительно замечательный, европейского уровня курорт с ценами несколько выше среднего, хорошо бы теперь создать в России такого же уровня высококлассный курорт с ценами чуть ниже среднего".

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