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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото

Рождественские подарки на елке в Кремле детям вручит патриарх Кирилл

© Sputnik. Максим Блинов
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Патриарх Кирилл в воскресенье посетит патриаршую елку в Государственном Кремлевском Дворце, где вручит детям рождественские подарки.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. В воскресенье патриарх Кирилл посетит патриаршую елку в Государственном Кремлевском Дворце, где вручит детям рождественские подарки, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы Русской православной церкви священника Александра Волкова.

Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
© RUPTLY.
Рождественское богослужение: видео из храма Христа Спасителя в Москве

"Елка в этот день специальным образом устраивается в связи с Рождеством", — сказал Волков.

На мероприятии, по его словам, будут присутствовать дети из многодетных семей, дети священнослужителей и воспитанники детских домов. Все они, как отметил Волков, получат "подарки от патриарха и его благословение".

Перед рождественской елкой предстоятель Русской церкви совершит литургию в Успенском соборе Кремля. На следующий день после Рождества православная церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, и это собрание верующих называется "Собором Пресвятой Богородицы", и котором вместе с Богородицей совершается память святого Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова, брата Господня — сына святого Иосифа Обручника от первого брака, который вместе с отцом сопровождал Богородицу и Богомладенца при бегстве Святого Семейства в Египет.

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