СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти заявил, что сборная России должна быть отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, передает РИА Новости.

Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена заявила, что в России существовала поддерживаемая государством система применения спортсменами допинга.

Международный олимпийский комитет (МОК), несмотря на призыв WADA, не стал отстранять сборную России от летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. При этом Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил россиянам участвовать в Паралимпиаде в Рио.

"Я думаю, что они (российские спортсмены) должны быть отстранены от Игр-2018. Я думаю, что они должны были быть отстранены от Олимпиады еще летом. IPC поступил правильно – они отстранили Россию, а МОК сделал полную гадость. Слишком много политики в этом вопросе, это стало проблемой. Просто невероятно, что было сделано (в России). Это невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде, и это унижает весь спорт", — цитирует Кенворти Би-би-си.