СУХУМ, 8 янв — Sputnik. В результате взрыва в столице Ирака по меньшей мере 12 человек погибли, еще 50 человек получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, взорвался заминированный автомобиль в восточной части Багдада.

Как передает источник, солдат на входе на рынок в шиитском районе Джамила заметил подозрительный автомобиль и открыл по нему огонь, после чего водитель машины взорвал ее.

Пятого января в центре Багдада также взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, 21 человек получил ранения.