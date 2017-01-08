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Ирак, город Багдад

При взрыве автомобиля в Багдаде погибли не менее 12 человек

© Sputnik. Игорь Михалев
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По меньшей мере 12 человек погибли, еще 50 человек получили ранения в результате взрыва в столице Ирака.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. В результате взрыва в столице Ирака по меньшей мере 12 человек погибли, еще 50 человек получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, взорвался заминированный автомобиль в восточной части Багдада.

Как передает источник, солдат на входе на рынок в шиитском районе Джамила заметил подозрительный автомобиль и открыл по нему огонь, после чего водитель машины взорвал ее.

Пятого января в центре Багдада также взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, 21 человек получил ранения.

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