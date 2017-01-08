СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Задержаны 34 рейса и 37 — отменены в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково, передает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс Расписания".

По состоянию на 11:35 (мск) в Домодедово отменены 4 рейса и 16 задержано. В Шереметьево — 31 отмена, и 18 рейсов задержано. В аэропорте Внуково отменено два рейса.

Причины задержки или отмены рейсов на сервисе не уточняются.

По данным погодного центра "Фобос", ночью на 8 января температура в Московской области пересекла отметку в минус 36 градусов.