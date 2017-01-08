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Международный аэропорт имени Ататюрка.

Более 70 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

© Sputnik. Наталья Селиверстова
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В столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково задержаны 34 рейса и 37 — отменены, причины задержки или отмены рейсов на сервисе не уточняются.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Задержаны 34 рейса и 37 — отменены в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково, передает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс Расписания".

По состоянию на 11:35 (мск) в Домодедово отменены 4 рейса и 16 задержано. В Шереметьево — 31 отмена, и 18 рейсов задержано. В аэропорте Внуково отменено два рейса.

Причины задержки или отмены рейсов на сервисе не уточняются. 

По данным погодного центра "Фобос", ночью на 8 января температура в Московской области пересекла отметку в минус 36 градусов.

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