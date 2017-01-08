СУХУМ, 8 янв — Sputnik. В результате взрыва заминированного автомобиля на западе сирийской провинции Дамаск пять человек погибли и не менее 15 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

Как сообщил агентству источник в полиции, террористы устроили взрыв на перекрестке в деревне Бейт-Джинн.

Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии, число жертв может увеличиться, отмечает агентство.

Какая группировка стоит за терактом не сообщается, ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.