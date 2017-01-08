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Дамаск

Заминированный автомобиль взорвался в провинции Дамаск

REUTERS/Bassam Khabieh
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На западе сирийской провинции Дамаск в результате взрыва заминированного автомобиля пять человек погибли и не менее 15 получили ранения.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. В результате взрыва заминированного автомобиля на западе сирийской провинции Дамаск пять человек погибли и не менее 15 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

Как сообщил агентству источник в полиции, террористы устроили взрыв на перекрестке в деревне Бейт-Джинн.

Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии, число жертв может увеличиться, отмечает агентство.

Какая группировка стоит за терактом не сообщается, ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.

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