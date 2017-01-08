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Патриаршая Рождественская елка в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл поздравил детей с Рождеством

© Sputnik. Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл поздравил детей на рождественской патриаршей Елке в Государственном Кремлевском Дворце и вручил им подарки.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. На рождественской патриаршей Елке в Государственном Кремлевском Дворце патриарх Кирилл поздравил детей и вручил им подарки, передает РИА Новости.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© Sputnik. Максим Блинов
Рождественские подарки на елке в Кремле детям вручит патриарх Кирилл

"Я хотел бы пожелать, чтобы все вы, мои дорогие дети, через обучение в школе становились просвещенными, умными, образованными, способными не только сердцем, но и умом понять величие божественного откровения. И с другой стороны, чтобы сердце было обязательно добрым", — сказал патриарх.

"И если сочетаете в жизни своей любовь, доброту, образование, знание, то проживете очень интересную, насыщенную многими важными событиями жизнь и почувствуете, что такое человеческое счастье", — добавил он.

Патриарх также вручил подарочный сертификат на пять танцевальных колясок для детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата.

В Рождество патриарх посетил Центральную клиническую больницу святителя Алексия митрополита Московского, поздравил ее пациентов с праздником и подарил им подарки.


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