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В Иерусалиме неизвестный на грузовике наехал на пешеходов

Водитель, наехавший на пешеходов в Израиле, был палестинцем

REUTERS/Ronen Zvulun
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Неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме, четыре человека погибли, по меньшей мере 15 пострадали.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Водитель грузовика, протаранивший группу военнослужащих в Иерусалиме, был палестинцем из восточной части города, передает РИА Новости со ссылкой на издание Jerusalem Post.

В Иерусалиме неизвестный на грузовике наехал на пешеходов
REUTERS/Noam Moskovich ISRAEL OUT.
Неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме

По данным правоохранительных органов, у нападавшего при себе было израильское водительское удостоверение.

В свою очередь информационный портал Ynetnews со ссылкой на палестинские источники сообщает, что нападавшего звали Фади аль-Канабир, ранее он отбывал срок в одной из тюрем Восточного Иерусалима. Власти уже провели обыск в его доме.

Представитель полиции заявил, что власти не располагали разведанными о готовящемся нападении.

Грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Нападавшего удалось ликвидировать. Власти рассматривают произошедшее как теракт.

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Грузовик протаранил группу военных в Иерусалиме. Кадры с места ЧП

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