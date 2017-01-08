СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Водитель грузовика, протаранивший группу военнослужащих в Иерусалиме, был палестинцем из восточной части города, передает РИА Новости со ссылкой на издание Jerusalem Post.
По данным правоохранительных органов, у нападавшего при себе было израильское водительское удостоверение.
В свою очередь информационный портал Ynetnews со ссылкой на палестинские источники сообщает, что нападавшего звали Фади аль-Канабир, ранее он отбывал срок в одной из тюрем Восточного Иерусалима. Власти уже провели обыск в его доме.
Представитель полиции заявил, что власти не располагали разведанными о готовящемся нападении.
Грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Нападавшего удалось ликвидировать. Власти рассматривают произошедшее как теракт.