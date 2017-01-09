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Грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме

МИД РФ осудил теракт в Иерусалиме

REUTERS/Ronen Zvulun
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В Москве осуждают террористический акт, совершенный в минувшее воскресенье в Израиле.

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Террористический акт, совершенный в минувшее воскресенье в Израиле осуждают в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

"Решительно осуждаем эту террористическую атаку, чем бы она ни была мотивирована. Подобные проявления насилия осложняют и без того напряженную ситуацию в палестино-израильских делах и подрывают усилия международного сообщества по налаживанию устойчивого ближневосточного переговорного процесса", — говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в понедельник.

В воскресенье грузовик наехал на группу военных в Иерусалиме, неподалеку от прогулочной площадки Армон ха-Нацив. Погибли четыре человека, более десяти пострадали. Власти рассматривают произошедшее как теракт. Террорист был ликвидирован до приезда полиции. Власти Израиля заявили о возможных связях атаковавшего с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в России). По данным полиции, террористом оказался 28-летний Фади Кунбар.

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Грузовик протаранил группу военных в Иерусалиме. Кадры с места ЧП

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