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Поисковые работы в районе крушения ТУ-154 Минобороны РФ

Версию теракта на борту Ту-154 исключило следствие

МЧС РФ
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (74)
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Эксперты не нашли следов теракта на борту потерпевшего крушение в Сочи самолета Ту-154 и исключили эту версию, сосредоточившись на возможной ошибке экипажа.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. Завершены взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи; эксперты не нашли следов теракта и исключили эту версию, сосредоточившись на возможной ошибке экипажа, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Коммерсант".

Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
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Ранее глава Минтранса Максим Соколов сообщал, что террористический акт не рассматривается как основная версия при расследовании крушения Ту-154. В ФСБ также утверждали, что признаки теракта или диверсии на борту Ту-154 не обнаружены.

Источник поясняет, что несмотря на то, что эта версия не называлась в числе приоритетных, военное следствие назначило взрывотехнические экспертизы обломков фюзеляжа лайнера, останков пассажиров, их личных вещей и перевозимого Ту-154 гуманитарного груза. В багажных отсеках находились медикаменты для пострадавших от боевых действий в Сирии и реквизит Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

"Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили — таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы, жертвами которой стали 92 человека", — пишет источник.

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Источник уточняет, что в первую очередь военные следователи поручили экспертам-взрывотехникам из НИИ ФСБ проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Они также должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета, "на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями", пишет источник.

Кроме того, изучались сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, "которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты", сообщает источник.

"Летящая на скорости около 2000 м/с шрапнель, как пояснил близкий к следствию источник, "вырубает" в алюминиевой обшивке аккуратные, словно вырезанные лобзиком, дырки. Падение же самолета происходит при скоростях на порядок ниже, поэтому вокруг пробоины в этом случае обязательно появится и хорошо различимая деформация металла. Наконец, всем задействованным в расследовании экспертам — как взрывотехникам, так и судебным медикам — пришлось искать и сами осколки", — пишет источник.

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Тем не менее, ни одного фактора, "который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили", сообщает источник.

"Таким образом, отработав и исключив террористическую версию катастрофы Ту-154Б-2, специалисты сосредоточились на другой — ошибке, возможно, допущенной экипажем военной "Тушки", — заключает источник".

Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море 25 декабря вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и канала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза).


Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (74)

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