Версию теракта на борту Ту-154 исключило следствие

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. Завершены взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи; эксперты не нашли следов теракта и исключили эту версию, сосредоточившись на возможной ошибке экипажа, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Коммерсант".

Ранее глава Минтранса Максим Соколов сообщал, что террористический акт не рассматривается как основная версия при расследовании крушения Ту-154. В ФСБ также утверждали, что признаки теракта или диверсии на борту Ту-154 не обнаружены.

Источник поясняет, что несмотря на то, что эта версия не называлась в числе приоритетных, военное следствие назначило взрывотехнические экспертизы обломков фюзеляжа лайнера, останков пассажиров, их личных вещей и перевозимого Ту-154 гуманитарного груза. В багажных отсеках находились медикаменты для пострадавших от боевых действий в Сирии и реквизит Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

"Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили — таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы, жертвами которой стали 92 человека", — пишет источник.

Источник уточняет, что в первую очередь военные следователи поручили экспертам-взрывотехникам из НИИ ФСБ проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Они также должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета, "на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями", пишет источник.

Кроме того, изучались сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, "которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты", сообщает источник.

"Летящая на скорости около 2000 м/с шрапнель, как пояснил близкий к следствию источник, "вырубает" в алюминиевой обшивке аккуратные, словно вырезанные лобзиком, дырки. Падение же самолета происходит при скоростях на порядок ниже, поэтому вокруг пробоины в этом случае обязательно появится и хорошо различимая деформация металла. Наконец, всем задействованным в расследовании экспертам — как взрывотехникам, так и судебным медикам — пришлось искать и сами осколки", — пишет источник.

МЧС РФ Основные фрагменты самолета Ту-154 спасатели подняли на поверхность

Тем не менее, ни одного фактора, "который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили", сообщает источник.

"Таким образом, отработав и исключив террористическую версию катастрофы Ту-154Б-2, специалисты сосредоточились на другой — ошибке, возможно, допущенной экипажем военной "Тушки", — заключает источник".

Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море 25 декабря вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и канала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза).



