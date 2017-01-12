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Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154

Панихида по погибшему в крушении Ту-154 пройдет в нижегородском храме

© Sputnik. Нина Зотина
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (74)
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Панихиду по погибшему в авиакатастрофе Ту-154 солисту ансамбля имени Александрова Андрею Савельеву отслужат в четверг в храме святого Владимира в селе Сартаково Нижегородской области.

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. В четверг в храме святого Владимира в селе Сартаково Нижегородской области отслужат панихиду по погибшему в авиакатастрофе Ту-154 солисту ансамбля имени Александрова Андрею Савельеву, передает РИА Новости со ссылкой на крестного отца погибшего артиста.

Поисковые работы в районе крушения ТУ-154 Минобороны РФ
МЧС РФ
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Самолет Ту-154 российского Минобороны, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека, среди которых были 64 артиста ансамбля имени Александрова, в том числе его руководитель Валерий Халилов. Погибший в катастрофе Савельев, выпускник Нижегородской консерватории, часто выступал на сцене музыкального театра в Нижнем Новгороде, у него остались жена и сын.

"Прощальная панихида и заочное отпевание Андрея Савельева пройдут завтра во Владимирском храме в Сартаково. Такое решение приняли родственники Андрея и настоятель храма", — сказал Исайчев.

Он добавил, что Савельев крестился в этом храме и пел в нем по праздникам. По словам собеседника, присутствовать на службе будут родные и друзья погибшего. "Приехать помянуть Андрея могут все желающие", — добавил он.

Исайчев также сообщил, что артист по решению семьи будет похоронен на федеральном военном кладбище.

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (74)

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