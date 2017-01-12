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Мероприятия памяти посла РФ в Турции А. Карлова за рубежом

Убийцу Карлова похоронят на безымянном кладбище

© Sputnik. Искандар Аминов
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Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (25)
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Убийца посла России в Турции Мевлют Мерт Алтынташ, тело которого отказались забирать из морга его родственники, будет похоронен на безымянном кладбище.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. На безымянном кладбище будет похоронен убийца посла России в Турции Мевлют Мерт Алтынташ, тело которого отказались забирать из морга его родственники, передает РИА Новости со сылкой на агентство Anadolu.

 Ранее об отказе семьи забрать тело преступника заявила его сестра. В соответствии с турецким законодательством, родные могли забрать тело Алтынташа в течение 15 дней, тогда как оно находится в морге уже 24 дня.

По информации источников, в настоящее время решаются процедурные вопросы, связанные с похоронами. После того, как все формальности будут улажены, тело террориста передадут местным властям для захоронения на безымянном кладбище.

Российский посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, преступника сразу ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (25)

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