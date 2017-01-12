04:18 13 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Луна на фоне часов

Возраст Луны посчитали ученые

© Sputnik. Саид Царнаев
В мире
Получить короткую ссылку
901

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) установили, что Луна значительно старше, чем предполагалось ранее — ее возраст составляет по меньшей мере 4,51 миллиарда лет.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. Луна значительно старше, чем предполагалось ранее — ее возраст составляет по меньшей мере 4,51 миллиарда лет, установили ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте учебного заведения.

Такие выводы были сделаны на основе анализа образцов циркона, собранных на поверхности Луны астронавтами космического корабля "Аполлон-14" в 1971 году. Ученые изучили восемь образцов минерала, сохранившихся в первозданном виде.

"Циркон представляет собой лучшие в природе часы. Ему лучше всего удается хранить геологическую историю и раскрывать свое происхождение", — рассказал профессор геохимии и космохимии, соавтор исследования Кевин Маккиган (Kevin McKeegan).

Ранее гипотезы о возрасте Луны основывались на анализе лунных пород, которые были засорены в результате множественных столкновений. По словам Маккигана, такие образцы указывали лишь на время каких-либо событий в истории спутника Земли.

Новое исследование говорит о том, что Луна сформировалась через 60 миллионов лет после зарождения Солнечной системы. До этого считалось, что это произошло в период от 100 до 200 миллионов лет после образования Солнечной системы.

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Креативный директор Walt Disney и Pixar Animation Studios Джон Лассетер представил публике автомобиль Молния МакКуин из мультфильма Тачки.
Автосалон в Детройте: красивые автомобили и красивые девушки
Средство от &quot;обезвоживания&quot;: в Калдахуаре строят резервуар
Средство от "обезвоживания": в Калдахуаре строят резервуар
Озеро Рица: факты, посещаемость и доходы
Рица в цифрах и фактах

Соцсети

Sputnikabkhazia