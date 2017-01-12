Путинский укол: от кого Россия спасет Америку

Парадокс, но, как выяснилось на пресс-конференции избранного президента США, отношения с Россией остаются одним из самых важных вопросов американской внутренней политики. Журналистов и противников Трампа из числа политологов интересует как, когда и на каких условиях новый президент сдаст собственную страну Владимиру Путину. Трамп же собирается при помощи Путина наоборот, усиливать и лечить Америку.

Москвой по Трампу

С одной стороны, противников Трампа понять можно – у них сейчас не так много инструментов для дискредитации Дональда. Дров как президент он еще не наломал, история с его налоговыми вычетами, как верно отметил сам Трамп, интересует только журналистов, а сомнительные шаги типа угроз автомобильным компаниям, желающим выносить бизнес в другие страны, пока приводят лишь к покаяниям, возвращениям «блудных фирм» и созданию новых рабочих мест в США. Трампофобам тут крыть нечем.

В российской же теме широкий простор для мечты и для жизни грядущей им открывают сентенции – начиная от описаний сексуальных извращений Трампа в московских отелях, на которых его якобы подловило ФСБ, и заканчивая намеком на национальное предательство. Причем это слова, которые даже не требуют доказательств, ведь благодаря усилиям СМИ Россия по умолчанию стала жупелом, а Путин – мировым манипулятором, на котором клеймо ставить негде. Именно поэтому некогда уважаемое издание CNN может позволить себе опубликовать откровенно фейковый и бездоказательный материал с прямыми оскорблениями в адрес избранного главы государства – материал, которым попросту побрезговали многие менее известные СМИ.

Соответственно, на пресс-конференции Трампа значительная часть вопросов касалась российской темы – возможного компромата ФСБ, хакерских атак, да и личного отношения Трампа к Путину.

И, казалось, Трамп под напором журналистов поплыл (как, в общем-то, и Рекс Тиллерсон в тот же день на слушаниях в Конгрессе по поводу собственного назначения на пост госсекретаря). Оба бизнесмена, ставших политиками, выступили с достаточно резкими заявлениями в адрес Москвы – признали российские хакерские атаки, заявили о готовности заниматься сдерживанием Путина. По словам избранного главы Белого дома, если он не поладит с Путиным – а такой исход «весьма возможен» – то станет проводить крайне жесткую политику в отношении России. Куда более жесткую, чем могла бы предложить Хиллари.

Однако никакой капитуляции не произошло. Президент и его госсекретарь сказали ровно то, что должны были сказать в текущий момент, когда: а) они еще не у руля и нет никаких успехов в российско-американских отношениях, на основе которых можно было бы утверждать о правильности выбранного курса, и б) когда не стоит злить русофобов в Конгрессе, которые должны одобрить назначение. В реальности же Трампу нормализация отношений с Россией не просто нужна – она ему необходима.

Папа не справляется

Мало кто станет спорить с тем, что на сегодняшний день российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе. И этот кризис не ситуативный (связанный лишь с Сирией, Украиной, слишком сильным Путиным или чересчур слабым Обамой) – он имеет системный характер.

Формат отношений между государствами, выстроенный после холодной войны, не соответствует реалиям первого десятилетия XXI века. Россия больше не укрощенный и выдрессированный враг, готовый во всем подчиняться указам «вашингтонского обкома» просто ради того, чтобы иметь честь называться членом западной семьи. А Соединенные Штаты больше не могут исполнять роль мирового гегемона и отца мирового семейства – нехватка ресурсов и необдуманные действия привели к утере Америкой ряда рычагов влияния, особенно в области мягкой силы.

И вот в непонимании или непризнании этого факта и заключалась ошибка обамовской перезагрузки. Президент посчитал, что достаточно совершить личностную перезагрузку – предложить Москве взаимно простить все предыдущие прегрешения – и отношения наладятся. Однако очистка оперативной памяти при сохранении завирусованного жесткого диска предсказуемо привела лишь к новой перегрузке, которая оказалась еще и отягощена взаимным разочарованием от неудавшейся попытки примирения.

Трамп же предлагает не только перезагрузить оперативную память, но и очистить жесткий диск – начать уважительно относиться к России и ее интересам на постсоветском пространстве. Личностная перезагрузка и симпатии лидеров в этом случае идут пусть как важное, но все-таки дополнение. «Симпатия Путина к Трампу – это актив, а не помеха», – поясняет избранный президент.

Конечно, далеко не факт, что этот и другие активы Трампу удастся отыграть. Что ему не помешают Конгресс (готовящий новый пакет санкций в отношении Москвы) или сонм других проблем. Однако, если Трамп сможет все-таки договориться с Путиным, то это откроет не только эру партнерства в российско-американских отношениях, но и серьезно усилит позиции США в мире.

Если очистить российско-американские отношения от пропагандистской и идейной шелухи, посмотреть на них чисто с прагматической точки зрения (как смотрят Путин и Трамп), то можно увидеть, что у Москвы и Вашингтона очень много интересов, начиная от нераспространения ядерного оружия и заканчивая реальной борьбой с ИГ. Но для этого сторонам нужно решить, что делать с главной занозой в российско-американских отношениях – Украиной.

Украинский шип

В ходе самой кампании Трамп уже не раз заявлял о готовности пересмотреть поддержку украинского режима. Эксперты уверены в том, что украинский вопрос будет одним из предметов торга на будущих переговорах двух прагматичных лидеров. Однако ирония в том, что Путин тут может даже не выставлять высокие компенсации. Дональд Трамп заинтересован в прекращении американской поддержки украинского режима не меньше, чем Владимир Путин.

Мотивов тут множество. Тут и личная обида Трампа на украинское руководство, которое на протяжении всей кампании не только болело за Хиллари, но и передавало ей компроматы на соратников республиканского кандидата (работавших ранее на Украине). Налицо и понятное нежелание президента дальше ассоциироваться с режимом, который дискредитирует само понятие «демократической революции», не желает проводить нужные экономические реформы и завершать гражданскую войну национальным компромиссом. Присутствует и понимание того, что модифицировать свое поведение в соответствии с курсом Трампа на потепление отношений с Москвой нынешнее украинское руководство просто не сможет – русофобия является одним из основных оплотов легитимности Петра Порошенко и его команды.

Однако наиболее важный мотив Трампа в сбрасывании украинской карты заключается в желании развернуть Москву лицом к Западу. Ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты очень напрягает тесное российско-китайское сотрудничество, которое серьезно усиливает Китай в возможном будущем столкновении с США (которое Трамп уже инициировал своими тайваньскими эскападами). Ирония в том, что Россия и рада была немножко отойти от Китая, однако у нее нет выбора – конфликт с Западом не оставляет ей внешнеполитических альтернатив.

Для того чтобы альтернатива появилась, конфликт должен быть решен, что невозможно без урегулирования или хотя бы глубокой заморозки украинского кризиса. Для чего, в свою очередь, до Порошенко и вменяемой части украинской элиты нужно донести мысль о резком сокращении американской поддержки – политической, моральной, материальной и, при определенных обстоятельствах, военной. В этой ситуации украинское руководство будет вынуждено искать общий язык с Москвой, например, в вопросе реализации Минских соглашений. Что, собственно, и нужно – как Путину, так и Трампу.

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