Продление Улюкаеву домашнего ареста обжаловала защита

СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Продление срока домашнего ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева обжаловала защита, сообщила РИА Новости адвокат Лариса Каштанова.

Во вторник Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста Улюкаева, сообщалось, что экс-министр останется под домашним арестом как минимум до 15 апреля.

© Sputnik. Сергей Гунеев Экс-министру Улюкаеву вызвали скорую помощь

"Мы подали жалобу на решение Басманного суда о продлении меры пресечения", — сказала она. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

В ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти", законность самой сделки при этом не оспаривается.

Суд отправил Улюкаева под домашний арест. Позднее президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

Улюкаев стал первым в современной истории федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.