Параскаведекатриафобия: так ли страшно число 13

В пятницу, 13-го Sputnik Эстония предлагает ознакомиться с существующими вокруг этой даты суевериями и самим решить, имеют они под собой основания или нет.
В пятницу, 13-го Sputnik Эстония предлагает ознакомиться с существующими вокруг этой даты суевериями и самим решить, имеют они под собой основания или нет.
Пресс-конференция Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии прошла в пятницу 13 января.
С 1 по 9 января нагрузка на таможенный пост по реке "Псоу" значительно возросла, в сутки российско-абхазскую границу переходили около 17 тысяч человек и более 3 тысяч машин.
Пресс-конференция Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии прошла в пятницу 13 января.