18:35 13 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Пятница 13

Параскаведекатриафобия: так ли страшно число 13

© Flickr / DaveBleasdale
В мире
Получить короткую ссылку
16 0 0

Пока жители России отмечают в ночь с 13 на 14 января Старый Новый год, во многих странах мира число 13, наоборот, вселяет страх и ужас — считается, что оно приносит несчастья. Это число всплывает даже в библейских мотивах, и стоит оно рядом с грехопадением.

В пятницу, 13-го Sputnik Эстония предлагает ознакомиться с существующими вокруг этой даты суевериями и самим решить, имеют они под собой основания или нет.

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Креативный директор Walt Disney и Pixar Animation Studios Джон Лассетер представил публике автомобиль Молния МакКуин из мультфильма Тачки.
Автосалон в Детройте: красивые автомобили и красивые девушки
Мы не знали не пройдет: Кобахия о раздаче чиновникам перечня памятников
"Мы не знали" не пройдет: Кобахия о раздаче чиновникам перечня памятников
Озеро Рица: факты, посещаемость и доходы
Рица в цифрах и фактах

Соцсети

Sputnikabkhazia