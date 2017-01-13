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Грузовик протаранил здание школы на северо-востоке Пакистана

© Sputnik. Томас Тхайцук
В мире
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Грузовик врезался в здание школы для девочек в пакистанской части Кашмира, по меньшей мере пять человек погибли, еще 30 получили ранения.

СУХУМ, 13 янв — Sputnik. В здание школы для девочек в пакистанской части Кашмира врезался грузовик, по меньшей мере пять человек погибли, еще 30 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в пятницу в округе Багх. Водитель грузовика, перевозившего муку, не справился с управлением, сбил группу детей и протаранил школьное здание.

Как сообщила полиция, шофер скрылся с места происшествия, но затем был найден и задержан.

Сообщается, что среди погибших — четыре ученицы четвертого класса и преподавательница. Пострадавшие госпитализированы.

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