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В Сочи жители города несут цветы и свечи к площади Южного мола морского порта

Прощание с Доктором Лизой состоится 16 января в Новодевичьем монастыре

© Sputnik. Нина Зотина
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (77)
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Прощание с погибшей при крушении Ту-154 в конце декабря основательницей фонда "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, известной как Доктор Лиза, состоится 16 января в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

СУХУМ, 13 янв — Sputnik. В Успенском храме Новодевичьего монастыря 16 января состоится прощание с погибшей при крушении Ту-154 в конце декабря основательницей фонда "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, известной как Доктор Лиза, сообщила РИА Новости представитель фонда Наталья Авилова.

Директор Международной общественной организации Справедливая помощь Елизавета Глинка (Доктор Лиза)
© Sputnik. Алексей Никольский
Доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище в понедельник

"Прощание с Елизаветой Петровной пройдет в понедельник с 08:00 до 14:00 в Успенском храме Новодевичьего монастыря", — сказала Авилова.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных компаний.

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (77)

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