В Кыргызстане приспущены флаги: траур по погибшим при авиакрушении

СУХУМ, 17 янв — Sputnik. В Кыргызстане приспущены все флаги — в стране 17 января объявлен днем траура по погибшим при авиакрушении под Бишкеком, передает Sputnik Кыргыстан.

В понедельник около 7.30 утра в селе Дача-Суу разбился грузовой лайнер Boeing 747. Самолет летел из Гонконга в Стамбул, запланировав дозаправку в Бишкеке. Причины крушения выясняются. По последним данным, погибли 37 человек, 13 пострадали.

Первый вице-премьер КР Мухамметкалый Абулгазиев заявил, что, предположительно, турецкий самолет пролетел мимо посадочной полосы, задел хвостовой частью забор аэропорта и упал на дома.

В этот день с телеканалов сняты все развлекательные передачи. Также волонтеры и добровольцы собирают вещи и продукты в помощь пострадавшим, которые остались без крова после крушения.