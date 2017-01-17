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Приспущенный флаг Кыргыстана в день траура

В Кыргызстане приспущены флаги: траур по погибшим при авиакрушении

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Темы:
Крушение Boeing 747-400 в Бишкеке (11)
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Волонтеры помогают пострадавшим в результате авиакатастрофы и тем, кто остался без дома.

СУХУМ, 17 янв — Sputnik. В Кыргызстане приспущены все флаги — в стране 17 января объявлен днем траура по погибшим при авиакрушении под Бишкеком, передает Sputnik Кыргыстан.

В понедельник около 7.30 утра в селе Дача-Суу разбился грузовой лайнер Boeing 747. Самолет летел из Гонконга в Стамбул, запланировав дозаправку в Бишкеке. Причины крушения выясняются. По последним данным, погибли 37 человек, 13 пострадали.

Первый вице-премьер КР Мухамметкалый Абулгазиев заявил, что, предположительно, турецкий самолет пролетел мимо посадочной полосы, задел хвостовой частью забор аэропорта и упал на дома.

В этот день с телеканалов сняты все развлекательные передачи. Также волонтеры и добровольцы собирают вещи и продукты в помощь пострадавшим, которые остались без крова после крушения.

 

 

Темы:
Крушение Boeing 747-400 в Бишкеке (11)

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