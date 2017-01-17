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Грузовой Boeing 747-400 разбился в Бишкеке

Владельцы Boeing 747 обещают возместить ущерб

© Sputnik. ТАБЫЛДЫ КАДЫРБЕКОВ
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Крушение Boeing 747-400 в Бишкеке (11)
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Все человеческие и имущественные потери в результате крушения застрахованы, пишет руководство авиакомпании.

СУХУМ, 17 янв — Sputnik. Авиакомпания АСТ, которой принадлежал потерпевший крушение возле аэропорта "Манас" самолет, обещает возместить весь нанесенный ущерб, передает Sputnik Кыргыстан со ссылкой на официальное сообщение для СМИ.

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© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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 "Все человеческие и имущественные потери в результате данного крушения застрахованы. Ущерб на месте крушения и личные потери людей находятся под ответственностью нашей страховой компании и в кратчайшее время будут возмещены", — заявлено в сообщении.  Авиакомпания выражает глубокие соболезнования всем, кто потерял близких в авиакатастрофе, а также коллективу гражданской авиации Турции и народу Кыргызстана. "Мы разделяем горечь утраты", — пишется в сообщении, отправленном от имени совета правления АО "Авиакомпания АСТ".  В компании сообщают, что пока не владеют информацией о причинах крушения. 

"До настоящего времени не получена конкретная и подтвержденная информация относительно причин крушения самолета. Уполномоченные нашей фирмой два командира-пилота находятся в аэропорту "Манас", они вместе с компетентными лицами проводят работу по изучению и установлению причин. Также наша команда технических инженеров направляется в район катастрофы", — отметили в авиакомпании. 

В понедельник около 7.30 в селе Дача-Суу разбился грузовой Boeing 747. Самолет летел из Гонконга в Стамбул, запланировав дозаправку в Бишкеке. Причины крушения выясняются. По последним данным, погибли 37 человек, 13 пострадали.

 

Темы:
Крушение Boeing 747-400 в Бишкеке (11)

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