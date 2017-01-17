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Ирак. Город Багдад

Два взрыва прогремели в Мосуле, погибли 15 человек

© Sputnik. Игорь Михалев
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По меньшей мере 15 человек погибли в результате двух взрывов в иракском Мосуле, жертвами стали 14 мирных жителей и один иракский военнослужащий.

СУХУМ, 17 янв — Sputnik. В результате двух взрывов в иракском Мосуле, по меньшей мере 15 человек погибли, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал PressTV.

По данным телеканала, жертвами стали 14 мирных жителей и один иракский военнослужащий. Как сообщается, инцидент произошел на востоке города в районе Таль-Ябес (Tal Yabes).

Дальнейшие детали произошедшего пока уточняются.

Операция по освобождению Мосула от ИГ продолжается с октября прошлого года. Под контроль иракских военных вернулись около 90% восточной половины города, но западная часть остается в руках террористов.

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