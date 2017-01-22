Жители Латакии получили 3,5 тонны российской помощи

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. 3,5 тонны гуманитарной помощи жителям населенного пункта Дерзейнун в провинции Латакия доставил российский центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии, сообщил в ходе акции офицер центра майор Андрей Глушков, передает РИА Новости.

"В очередной раз мы прибыли в провинцию Латакия. Мы часто здесь бываем и постоянно меняем населенные пункты. На данный момент происходит выдача консервов, сахара, риса. Кроме того, мы торжественно передали 3 тонны российской муки высшего сорта и 100 кг соли для выпечки национальных лепешек. Общий объем груза составляет около 3,5 тонны", — сказал Глушков.

По данным Центра, в населенном пункте остро нуждаются в помощи около 250 человек, которые подали соответствующие заявки на ее получение.

Глава администрации деревни Дерзейнун Махмуд Ахмед поблагодарил российское руководство и народ страны за оказываемую помощь.

"Акция здесь проводится впервые. От себя и жителей села я выражаю благодарность российским военным и всему населению России за эту помощь. Она важна не только с материальной точки зрения, но и оказывает моральную поддержку, поднимает наш моральный дух", — отметил глава администрации.

Центр по примирению продолжает оказывать помощь населению Сирии в наиболее пострадавших от войны районах. Сотрудники Центра изучают потребность по количеству наиболее нуждающихся граждан в населенных пунктах и в последующем развозят продукты питания и медикаменты в составе гуманитарных конвоев в провинциях Хомс, Хама, Латакия, Тартус, Дамаск и Алеппо.