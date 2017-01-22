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Аэропорт, работа авиадиспетчеров. Архивное фото

Около 40 рейсов отменили в аэропортах Москвы

© Sputnik. Алексей Куденко
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Отменено 39 рейсов, еще 24 задержаны в аэропортах Москвы, об этом свидетельствуют данные на портале "Яндекс.Расписание".

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. В аэропортах Москвы отменено 39 рейсов, еще 24 задержаны, об этом свидетельствуют данные на портале "Яндекс.Расписание", передает РИА Новости.

Ранее погодный центр "Фобос" сообщил о снегопаде в Москве, который был вызван пришедшим циклоном.

По состоянию на 12.05 в аэропорту Домодедово задержано десять рейсов, девять отменено. В аэропорту Шереметьево задерживаются 14 авиарейсов, отменено 30.

Информация об отмененных и задержанных рейсах по аэропорту "Внуково" и "Жуковский" на портале не указана.

Как сообщается на сайте Росгидромета, сейчас в Москве температура воздуха составляет —6 °C, небольшой снег, скорость ветра — 3-5 м/с.

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