НОК Германии призвал задуматься об отстранении РФ от ближайших Олимпиад

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. Глава Олимпийского комитета Германии Альфонс Херманн призвал полностью отстранить россиян от зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и летних Олимпийских игр-2020 в Токио в том случае, если обвинения о наличии в стране государственной программе допинга подтвердятся, передает РИА Новости со ссылкой на газету Handelsblatt.

© Sputnik. Владимир Сергеев Глава UKAD призвал отстранить РФ от Олимпиады-2018

"Если подтвердится, что у России была государственная программа допинга и что ее Национальный олимпийский комитет, таким образом, явно нарушил устав МОК, то для меня бы ее полное отстранение от игр в Пхенчхане и, при определенных обстоятельствах, в Токио, было бы темой которую МОК должен активно обсуждать", — заявил он.

По его словам, если та или иная страна "настолько явно нарушает устав МОК", наказание к ней необходимо применять самое жесткое.

Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Ричардом Маклареном во главе опубликовала вторую часть доклада о допинге. В нем указывается, что российские спортсмены — в частности, биатлонисты — якобы употребляли запрещенные препараты.

После публикации доклада Международный союз биатлонистов (IBU) начал расследование в отношении российских спортсменов. Накануне стало известно, что из 29 заведенных дел 22 закрыты в виду отсутствия доказательств.