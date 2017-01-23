Профессор политологии: Трамп ведет себя как шоумен

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Профессор политологии Денверского университета (США) Джонатан Адельман в эфире латвийской радиостанции Baltkom сказал, что Дональд Трамп является непредсказуемым президентом США, так как у него нет никакого политического опыта, и он ведет себя как шоумен, передает РИА Новости.

© Sputnik. Наталья Селиверстова Политики: об изменениях в мире с приходом в Белый дом Трампа

Он считает, что Трамп на посту президента будет уделять особое внимание внутренним вопросам страны.

"Джордж Буш-младший был губернатором Техаса, затем стал президентом. И мы уже понимали, что он за политик. В данном же случае мы имеем дело с шоуменом, это важный момент. Люди, которых он выдвигает в Сенат США, критикуют его и делают это открыто. Дональд Трамп хорошо относится к Путину, он дружит с Россией и отрицает атаки российских хакеров. В этом-то и проблема. У нас даже нет единой позиции между Трампом и людьми, которые его окружают. Мне кажется, что нас ждет президентство, в рамках которого особое внимание будет уделяться внутренним вопросам США, а не внешним. Трамп намерен вносить изменения в политику здравоохранения Обамы – Obamacare, его беспокоит то, что происходит в городах. Так что, думаю, что мы увидим в основном внутреннюю политику. Возможно, потому, что он знает ее лучше. А об иностранных делах он знает очень мало", — сказал Адельман.

Он уверен, что Трамп будет претендовать на второй президентский срок.

© AFP/ SAUL LOEB Трамп рассказал о приоритетных направлениях на посту главы государства

"Я буду очень удивлен, если Трамп не решит баллотироваться на второй президентский срок. Дональд Трамп – очень амбициозный человек, это самая высокая должность, которую он может занять в этой стране. И у него будет шанс на второй срок. Как только Трамп стал президентом, люди позабыли о некоторых проблемах, а он говорит им очень важные вещи. В частности, касающиеся трудоустройства в маленьких городах. Он может проиграть в Нью-Йорке, в Калифорнии, но глубинка будет за него, даже через четыре года. Трамп не собирается сворачивать на демократический путь, он дает понять, что хочет совершить в Соединенных Штатах революцию. Не будем забывать, что ему уже 70 лет, но я буду очень удивлен, если Трамп не станет участвовать в выборах в 2020 году", — сказал Адельман.

Дональд Трамп вступил в должность главы США 20 января.

© AFP/ JIM WATSON Мир после Обамы

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

Экс-президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако экс-глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.