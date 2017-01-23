Актер погиб на съемках перестрелки для музыкального клипа

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. В процессе съемки музыкального ролика в одном из баров города Брисбен, получив огнестрельные ранения, погиб австралийский актер, передает РИА Новости.

Как передает источник, сценарий клипа хип-хоп группы Bliss n Eso предусматривал перестрелку. Во время съемки эпизода со стрельбой один из молодых актеров получил ранения в грудь и скончался.

Полиция назвала происшествие "производственным инцидентом".

Представитель полиции Том Армитт заявил, что пока неизвестно, какими патронами — холостыми или боевыми — были заряжены пистолеты актеров. Отмечается, что при выстреле с близкого расстояния холостой патрон также может причинить серьезные ранения.