Анкара не ждет быстрого результата от переговоров в Астане

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил в понедельник, что переговоры по сирийскому урегулированию, начавшиеся в Астане, не приведут к быстрому результату, но они будут способствовать миру и стабилизации в Сирии, передает РИА Новости.

Встреча по Сирии началась в Астане в понедельник, делегации Дамаска и вооруженной оппозиции впервые сели за один стол переговоров.

"Сейчас за столом в Астане сидят стороны, которые шесть лет воевали друг с другом. Мы не ожидаем, что результат будет достигнут за 1-2 дня. Важно, что стороны сошлись вместе. Мы говорим "мир", но он должен быть стабильным и долгим. Надеемся, что решения будут способствовать миру и стабилизации обстановки в Сирии. Обеспечить стабильный мир в Сирии — ответственность всего мирового сообщества", — сказал Куртулмуш на пресс-конференции в Анкаре.