Борис Покровский: умереть в спектакле сладко

СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Алексей Стефанов. Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения Бориса Покровского – знаменитого оперного режиссера и педагога. Накануне в "Геликон-опере" художественный руководитель этого театра Дмитрий Бертман открыл выставку, посвященную Покровскому, и презентовал уникальную книгу-учебник мастера "Режиссура оперного спектакля". Она напечатана по рукописи, которая была утеряна еще 30 лет назад и недавно случайно нашлась.

Выставка Бориса Покровского разместилась рядом с залом его имени – в просторном фойе театра "Геликон-опера". Фотопортреты оперного режиссера сопровождаются его цитатами: "Театр – это каждодневное открытие с участием публики", "Твоя работа хороша только тогда, когда вызывает у посетителей спектакля чувственное наслаждение", "Музыкальный театр – это не театр с музыкой, а театр, раскрывающий жизнь человеческого духа на сцене способом музыки", "Но что касается меня, могу сказать: "Умереть в актере, умереть в спектакле сладко". Это и есть конкретная режиссерская радость".

"Я Бориса Александровича узнал еще школьником, когда ходил на его репетиции в Большой театр, в Камерный театр. И могу сказать, что именно благодаря Покровскому я прекратил заниматься фортепиано, хотя изначально считал, что стану пианистом. Но я бросил музыку в прикладном виде потому, что влюбился в оперу. А дальше Борис Александрович стал для меня путеводной звездой", — рассказал Бертман.

© Sputnik. Открытие выставки к 105 летию со дня рождения Бориса Покровского – знаменитого оперного режиссера и педагога в "Геликон-опере"

На протяжении всей долгой жизни, а умер Борис Покровский в возрасте 97 лет, в 2009 году, Дмитрий Бертман много общался с режиссером, советовался с ним, приглашал на свои премьеры. Поэтому ничего удивительного в том, что по окончании реконструкции здания "Геликон-оперы", Бертман принял решение назвать один из театральных залов именем Покровского. И выбрал для этого не новый театральный зал, но аудиторию с историей.

"Это единственный зал, который сохранился с XVIII века, и в нем на самом деле вершилась история России. Именно здесь состоялось историческое чаепитие княгини Дашковой, которая когда-то владела этим зданием, с ее подругой Екатериной II. Это чаепитие продолжалось всего 14 минут, и подруги перессорились. А обсуждали они сценарий убийства царя… Это все описано в мемуарах княгини Дашковой. А дальше, когда особняк перешел к Шаховским, здесь была гостиная Шаховской, сюда захаживал Пушкин. Потом там бывал Чайковский, пел Шаляпин. И "Геликон" тоже родился здесь", — отметил Бертман.

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В зале "Покровский" состоялось официальное открытие выставки, на которое пришли именитые гости, друзья "Геликон-оперы" и молодые артисты театре. Дмитрий Бертман рассказал, как совершенно случайно была найдена рукопись Бориса Покровского, которая считалась утерянной еще в 1986 году.

"Возникла рукопись совершенно мифическим образом. Елизавета Дюкина – известный критик, была когда-то редактором Бориса Александровича, и вот она переехала на новую квартиру, а ей позвонили жильцы с ее старой квартиры и сказали, что она забыла какие-то вещи. Елизавета Дюкина сказала, что ей ничего не нужно, но эти люди уточнили, что там остались какие-то рукописи, и привезли их. И вот среди этих бумаг нашлась рукопись Бориса Покровского, которая была потеряна в издательстве "Искусство" еще в 1986 году ", — рассказал Бертман.

Издать книгу удалось благодаря ректору ГИТИСа, профессору кафедры истории и теории музыки и музыкально-сценических искусств Карины Мелик-Пашаевой.

"Эта книга замечательная — Борис Александрович буквально по полочкам раскладывает все те этапы, которые должен проходить молодой или не очень режиссер в своей жизни. Это колоссальное подспорье для режиссеров музыкального театра. Ничего подобного на свете нет. Написана она очень легко и читать ее просто даже человеку, далекому от оперного искусства", — отметила Мелик-Пашаева.

Для многих стало неожиданностью, что среди гостей оказался и актер Михаил Ефремов, пришедший на презентацию книги с женой Софьей Кругликовой и 6-летним сыном Борисом. Однако Борису Покровскому Михаил Ефремов приходится внуком. И сына они с собой взяли не случайно – Борю назвали именно в честь знаменитого прадеда.

Открытие выставки к 105 летию со дня рождения Бориса Покровского – знаменитого оперного режиссера и педагога в "Геликон-опере" © Sputnik.

Открытие выставки к 105 летию со дня рождения Бориса Покровского – знаменитого оперного режиссера и педагога в "Геликон-опере" © Sputnik.

Открытие выставки к 105 летию со дня рождения Бориса Покровского – знаменитого оперного режиссера и педагога в "Геликон-опере" © Sputnik. 1 / 3 © Sputnik. Открытие выставки к 105 летию со дня рождения Бориса Покровского – знаменитого оперного режиссера и педагога в "Геликон-опере"

"Как-то я как режиссер ставил "Демона", – рассказал Михаил Ефремов. – Когда мама (народная артистка России Алла Покровская — ред.) об этом узнала, то закричала: "Не позорь семью, немедленно иди к деду, посоветуйся!". Когда я ему сказал о то, что ставлю "Демона", первое, что сказал дед: "Все это ерунда, нечего тебе этим даже заниматься". Но потом дал мне совет, который, как ни странно, был вроде бы техническим, но очень мне помог. Он сказал: "В "Демоне" много хоровых партий, поэтому, когда придешь, спроси, кто кондуктор хора. И дальше он поставит отдельно альты с альтами, басы с басами, сопрано с сопранами, теноров с тенорами ". Я даже не понимал, о чем он говорит. Спросил: "А зачем?" Он сказал, что если начнешь расставлять неправильно, получится, что они друг друга не будут слышать, и петь кто в лес, кто по дрова.

Я приехал, сидит человек 300 артистов и хор. Я растерялся, честно говоря, но спросил: "Кто тут кондуктор хора?" Вышел молодой человек. Я ему говорю: "Расставьте, пожалуйста, басы с басами, сопрано с сопрано, теноров с тенорами. И знаете, после этой моей просьбы хор меня очень зауважал".

После официального открытия выставки состоялся небольшой концерт. Вначале выступила солистка театра "Геликон-опера" Ксения Вязникова, которая до перехода к Бертману несколько лет проработала в Камерном театре им. Покровского. А затем артисты Камерного театра исполнили отрывок из оперы Дмитрия Шостаковича "Нос".

"Каким вы запомнили деда?" – задал корреспондент Sputnik вопрос Михаилу Ефремову, когда гости уже стали расходиться. На секунду задумавшись, он ответил: "Прекрасным, добрым, замечательным человеком".



